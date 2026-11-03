Lonza s'offre les activités CDMO de Merck KGaA

Le sous-traitant pharmaceutique suisse Lonza a conclu un accord définitif pour racheter les activités de CDMO (développement et fabrication sous contrat) de l'allemand Merck, rattachées à sa division Life Science. Le montant de l'opération s'élève à plusieurs centaines de MEUR (milieu de la fourchette à trois chiffres en MEUR).

La finalisation de la transaction, soumise aux approbations réglementaires d'usage, est prévue pour la mi-2027. D'ici là, l'entité restera intégrée au secteur Life Science de Merck, les deux groupes s'engageant à assurer la continuité opérationnelle et des approvisionnements.

Pour Merck, cette cession marque une nouvelle étape dans le déploiement de sa feuille de route stratégique à moyen et long terme. Le groupe entend concentrer ses investissements sur les activités à forte valeur ajoutée et axées sur l'innovation scientifique, comme l'a rappelé Kai Beckmann, président du directoire et directeur général de Merck.

Spécialisée dans les services pour les modalités complexes, l'activité cédée comprend les sites et opérations américains situés à Carlsbad (Californie), Madison et Verona (Wisconsin), Indianapolis (Indiana), ainsi que les activités de bioconjugaison à St. Louis (Missouri).

Pour Lonza, qui compte environ 17 000 collaborateurs répartis sur trois continents, cette acquisition élargit ses capacités scientifiques et accroît ses capacités de production aux Etats-Unis, marché jugé stratégique par son directeur général, Wolfgang Wienand. L'opération permet ainsi à l'acquéreur de consolider son offre mondiale face à la demande croissante de traitements médicaux complexes.