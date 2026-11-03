Lonza rachète cinq sites à l'allemand Merck pour plus que doubler sa présence aux États-Unis

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* Cette opération étend le réseau américain de Lonza aux domaines du cancer avancé et des thérapies géniques

* Cet accord porte à neuf le nombre de sites de Lonza aux États-Unis

* Les sites de Merck apportent à Lonza des capacités aux États-Unis qui lui faisaient défaut, a déclaré le directeur financier

(Reformulation, ajout de citations issues de la conférence téléphonique et de contexte)

par Bhanvi Satija et Marleen Kaesebier

Le fabricant de médicaments sous contrat Lonza LONN.S a annoncé mardi qu'il allait racheter cinq sites de production américains à Merck KGaA MRCG.DE , ce qui lui permettra de plus que doubler sa présence dans le pays et d'étendre ses capacités de production dans le domaine des traitements avancés contre le cancer et des thérapies géniques.

Cette acquisition portera à neuf le nombre de sites de Lonza aux États-Unis, tout en permettant à la société allemande Merck de se concentrer davantage sur le développement de médicaments.

Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs et des journalistes, Lonza a indiqué que le prix d’achat se situait aux alentours du milieu d’une fourchette comprise entre 100 millions et 600 millions de francs suisses (soit entre 122 millions et 734 millions de dollars).

Cette opération intervient alors que le président américain Donald Trump prône une augmentation de la production nationale de médicaments et que les laboratoires pharmaceutiques s’engagent à investir des milliards de dollars pour développer leurs activités de fabrication aux États-Unis.

"Cela accélère nos projets d’expansion aux États-Unis, grâce à l’acquisition d’installations CDMO (organisme de développement et de fabrication sous contrat) bien équipées, dotées d’équipes expérimentées qui constituent de solides plateformes pour de futurs investissements à mesure que la demande du marché évolue", a déclaré le directeur général Wolfgang Wienand.

Lonza prévoit que ces sites, situés dans le Missouri, le Wisconsin, l’Indiana et en Californie, généreront environ 250 millions de francs de chiffre d’affaires annuel en 2028.

EXPANSION AUX ÉTATS-UNIS

Lonza a développé son réseau américain de fabrication à façon par le biais d’acquisitions, notamment l'usine de produits biologiques de Roche ROPC.S à Vacaville, en Californie, en 2024, ainsi que d’une installation de séchage par atomisation à Bend, dans l’Oregon.

Philippe Deecke, directeur financier, a déclaré que l’accord avec Merck apporte à Lonza des capacités de fabrication clinique dont l’entreprise ne disposait pas auparavant aux États-Unis.

Les deux sites du Wisconsin, qui représentent une grande partie des capacités acquises, sont spécialisés dans la fabrication de composants clés utilisés dans les thérapies anticancéreuses ciblées et comprennent des installations conçues pour traiter des composés hautement actifs.

Barclays a qualifié cette opération de "stratégiquement positive" pour Lonza, invoquant les gains potentiels liés à une meilleure utilisation des capacités et à l’amélioration des marges.

Les analystes de JPMorgan ont estimé que cette cession constituait un "avantage mineur" pour Merck, qui se concentre sur ses activités dans le domaine des sciences de la vie.

La transaction devrait être finalisée au milieu de l’année prochaine et permettra à Lonza d’accueillir environ 1 100 nouveaux collaborateurs. La société prévoit que ces sites atteindront leur pic de chiffre d’affaires et de rentabilité vers le milieu des années 2030.

(1 dollar = 0,8180 franc suisse)