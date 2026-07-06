Lonza en forme grâce à Jefferies

(Zonebourse.com) - Lonza Group AG se distingue lundi à la Bourse de Zurich ( 2,14%, à 586,50 francs suisses) après une note de Jefferies qui a confirmé sa recommandation à acheter, en relevant sa cible de cours de 762 à 798 francs suisses.
Les analystes tablent sur un premier semestre marqué par une activité forte pour le spécialiste de la sous-traitance de produits pharmaceutiques et biotechnologiques, portée par la dynamique de la bioconjugaison à forte marge, ce qui devrait permettre de dépasser les attentes du consensus en matière de marges, malgré des effets de change défavorables.
La banque d'investissement américaine mise également sur la division Advanced Synthesis qui "va tourner à plein régime", ce qui devrait permettre de gonfler les chiffres du début d'année, tout en limitant la croissance à court terme par manque de capacités disponibles immédiates. A plus long terme, les perspectives restent solides.
En ce qui concerne l'activité Integrated Biologics, elle progresse conformément aux plans et bénéficie de l'extension d'un contrat de plusieurs milliards de francs suisses, souligne Jefferies.
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