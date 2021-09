Lonvia recrute l' ancien responsable institutionnels France d' Edram

(NEWSManagers.com) - Lonvia Capital continue de s' agrandir. La société de gestion fondée par des anciens de Groupama Asset Management et Amiral Gestion a cette fois-ci pioché chez Edmond de Rothschild Asset Management. Elle vient de recruter Jérôme Guittet en tant que directeur du développement et associé pour la clientèle institutionnelle sur l' Europe francophone.

L' intéressé connaît une partie des fondateurs de Lonvia pour avoir travaillé chez Groupama AM pendant plusieurs années. Il était dernièrement directeur de la clientèle institutionnelle sur la France, la Belgique et le Luxembourg chez Edram, qu' il a quitté la semaine dernière.

" Il était important d' avoir une personne dédiée à ce type de clientèle, centrale pour nous " , explique Jean-Baptiste Barenton à NewsManagers. Jérôme Guittet viendra compléter l' équipe commerciale, qui se compose d' un trio : Amine Zeglach, directeur des relations investisseurs pour l'Europe francophone et l'international, Francisco Rodriguez d' Achille et Iván Díez Sainz, co-directeurs du Développement en Europe du Sud et Latam.

Jérôme Guittet couvrira la France, mais aussi la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

" Je rejoins une équipe que je connais bien pour avoir travaillé pendant cinq ans avec elle. Cette équipe, renforcée par deux gérants analystes, déploie avec succès depuis de nombreuses années, une philosophie d' investissement de conviction et multi primée sur le segment des petites et moyennes valeurs européennes. Je suis persuadé que cette gestion intéressera les investisseurs institutionnels à la recherche d' alpha " , commente Jérôme Guittet.

Moins d' un an après son lancement, Lonvia Capital a franchi les 200 millions d' euros d' encours sous gestion.