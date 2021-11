Lonvia obtient le label ISR pour ses trois fonds

(NEWSManagers.com) - Lonvia Capital a obtenu le label ISR pour ses trois fonds Lonvia Avenir Mid-Cap Europe, Avenir Mid-Cap Euro et Lonvia Avenir Small Cap Europe. L' équipe de gestion de la société s' appuie sur une notation ESG propriétaire intégrant à la fois les notes de Sustainalytics et une notation interne fondée sur la fonction d' utilité sociale des sociétés et l' impact direct de leur objet social sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Les analyses internes de Lonvia Capital permettent d' évaluer l' impact environnemental et social de chaque société en évaluant sa contribution aux quatre thématiques d' impact suivantes : santé et bien-être, technologies innovantes, climat et environnement et progrès social.