Longsys clôture en baisse de 1 % lors de son entrée en bourse à Hong Kong, après une cession d'actions de 900 millions de dollars

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(Mise à jour avec le cours de clôture de l'action dans le titre et les paragraphes 1 à 3)

par Donny Kwok et Yantoultra Ngui

L'action de Shenzhen Longsys Electronics 9976.HK a clôturé en baisse de 1 % lors de son introduction à la Bourse de Hong Kong mardi, après que le fabricant chinois de produits de stockage de données a levé environ 7,08 milliards de HK$ (903 millions de dollars) lors d'une vente d'actions.

Le titre a clôturé à 233,60 HK$, soit un niveau inférieur à son prix d’offre de 236 HK$. Il a ouvert à un cours inchangé, puis a légèrement progressé de 0,3 % à 236,60 HK$ dans la matinée, avant de reculer jusqu'à 2 % à 231,2 HK$ dans l’après-midi. L’indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng

.HSI , a reculé de 0,4 %, tandis que l’indice Hang Seng TECH

.HSTECH a chuté de 1,6 %.

Environ 7,38 millions d’actions Longsys, pour une valeur de 1,73 milliard de HK$, ont changé de mains.

Cette introduction en bourse s’inscrit dans une série de levées de fonds à Hong Kong par des entreprises chinoises liées à l’essor de l’IA, contribuant ainsi à alimenter la dynamique des transactions dans la ville.

"Cette introduction en bourse à Hong Kong constitue une étape importante dans l’approfondissement de l’expansion mondiale de l’entreprise", a déclaré le président Cai Huabo lors de la cérémonie d’introduction en bourse mardi.

Longsys a vendu 29,99 millions d’actions à Hong Kong après avoir exercé une option d’augmentation du volume d’émission. Elle s’est assurée le soutien d’investisseurs de référence, notamment le fabricant de smartphones Transsion 688036.SS et le fabricant d’ordinateurs Lenovo 0992.HK , selon son prospectus d’introduction en bourse.

La société cotée à Shenzhen 301308.SZ fabrique des produits de mémoire et de stockage de données destinés aux smartphones, aux ordinateurs, aux centres de données, aux véhicules et aux équipements industriels, selon son prospectus. Ses principales marques sont FORESEE, Lexar et Zilia.

Longsys a indiqué que la demande en produits de stockage de données plus volumineux et plus rapides était soutenue par le développement de centres de données dédiés à l’IA et par l’intégration de fonctions d’IA dans les smartphones, les ordinateurs et les véhicules, selon son prospectus.

Elle a ajouté qu’elle prévoyait d’utiliser la majeure partie du produit de l’introduction en bourse pour développer ses activités de recherche et développement dans la conception de puces et les produits de mémoire avancés.

Le bénéfice net de Longsys a été multiplié par plus de 260, passant de 41 millions de yuans au cours de la même période de l’année précédente à 10,7 milliards de yuans (1,59 milliard de dollars) au cours des six premiers mois de 2026, selon son prospectus.

La société a indiqué que la hausse des prix de ses produits de mémoire, tirée par une demande supérieure à l’offre dans un contexte d’investissements dans les infrastructures d’IA et les centres de données, avait contribué à la progression de ses résultats.

Le chiffre d’affaires a progressé de 136,3 % en glissement annuel pour atteindre 24,1 milliards de yuans au cours de cette période, selon le prospectus.

Longsys a déclaré que les prix de vente avaient augmenté sur l’ensemble de ses principales gammes de produits, alors même que les volumes de vente avaient baissé, car la hausse des prix des matières premières et les pénuries d’approvisionnement avaient limité la production et incité certains clients à reporter leurs achats.

CITIC Securities et Citigroup C.N ont été les co-arrangeurs de cette introduction en bourse à Hong Kong.

(1 dollar = 7,8400 dollars de Hong Kong)