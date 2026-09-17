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Longeveron étudie différentes options stratégiques après l'échec d'un traitement lors d'un essai clinique de phase intermédiaire portant sur une malformation cardiaque chez le nourrisson
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 00:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Longeveron LGVN.O a annoncé mercredi qu’elle allait étudier différentes options stratégiques après que sa thérapie expérimentale à base de cellules souches n’ait pas atteint l’objectif principal d’un essai clinique de phase intermédiaire portant sur une maladie cardiaque rare chez les nourrissons.

L'action de la société, qui a progressé de 32 % depuis le début de l'année, a plongé de près de 60 % lors des négociations après la clôture.

* L'étude a évalué le médicament, le laromestrocel, en association avec une chirurgie standard chez 40 nourrissons nés avec un syndrome d’hypoplasie du cœur gauche, une malformation congénitale grave caractérisée par un sous-développement du côté gauche du cœur.

* La société a indiqué que l’étude n’avait pas démontré que le médicament améliorait la capacité de la partie droite du cœur à pomper le sang au bout de 12 mois, par rapport aux soins standard seuls.

* Sur une période de 12 mois, aucun décès n’a été enregistré parmi les nourrissons traités au laromestrocel, contre un décès dans le groupe ayant reçu les soins standard, a précisé Longeveron.

* Dans un sous-groupe de patients suivis pendant une période allant jusqu’à cinq ans, un décès ou une transplantation cardiaque a été observé chez 17 patients du groupe traité, contre deux événements chez 21 patients du groupe recevant les soins standard.

* Longeveron prévoit d’examiner les données et de rencontrer la Food and Drug Administration (FDA) américaine afin de discuter des prochaines étapes possibles pour ce programme.

* Le traitement s’est avéré sûr et bien toléré, et aucun nouveau problème de sécurité n’a été identifié, a ajouté la société.

* Longeveron a indiqué avoir "lancé un processus visant à examiner toutes les options dans le but de maximiser la valeur pour les actionnaires", tout en prenant des mesures pour réduire les coûts.

* La société prévoit de réorienter ses ressources vers le développement d’un traitement visant à prolonger la longévité et à lutter contre la fragilité liée au vieillissement.

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