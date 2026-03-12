Londres veut plus d'efforts des entreprises pour restreindre l'accès des mineurs aux réseaux sociaux

par Sam Tabahriti

Les autorités britanniques chargées de la réglementation des médias et de la protection de la vie privée ont exigé jeudi que les principales plateformes de réseaux sociaux redoublent d'efforts pour empêcher les enfants d'accéder à leurs services.

Ces autorités ont estimé que les entreprises ne respectaient pas leurs propres règles en matière d'âge minimum, une annonce qui intervient alors que la Grande-Bretagne envisage de restreindre davantage l'accès des mineurs aux réseaux sociaux.

Le Bureau des communications (Ofcom) et le Bureau du commissaire à l'information (ICO) ont déclaré qu'ils étaient de plus en plus préoccupés par les flux algorithmiques qui exposent les enfants à des contenus préjudiciables ou addictifs.

"Ces services en ligne sont très connus, mais ils ne placent pas la sécurité des enfants au cœur de leurs produits", a déclaré Melanie Dawes, directrice générale de l'Ofcom. "Cela doit changer rapidement, sinon l'Ofcom prendra des mesures."

L'autorité régulatrice a ainsi demandé a demandé à Facebook et Instagram, du groupe Meta META.O , ainsi qu'à Roblox, Snapchat SNAP.N , TikTok et YouTube, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , de dévoiler avant le 30 avril leurs mesures pour renforcer les contrôles d'âge, empêcher les inconnus de contacter les enfants et de rendre les flux plus sûrs.

L'ICO a également publié une lettre ouverte à ces mêmes plateformes, les appelant à adopter des outils "modernes et viables" de vérification de l'âge afin d'empêcher les moins de 13 ans d'accéder à des services qui ne leur sont pas destinés.

AUCUNE EXCUSE

"Vous disposez désormais de technologies modernes, vous n'avez donc aucune excuse", a déclaré Paul Arnold, directeur général de l'ICO.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l'entreprise utilise déjà des outils de détection et d'estimation de l'âge grâce à l'intelligence artificielle, et que les adolescents sont dirigés dans des comptes dotés de protections intégrées.

Le porte-parole a ajouté que l'âge devait être vérifié "de manière centralisée au niveau de l'App Store" afin d'éviter aux utilisateurs de fournir plusieurs fois leurs données personnelles.

Un porte-parole de YouTube a déclaré que la plateforme offrait des expériences adaptées à l'âge et s'est dit "surpris de voir l'Ofcom s'éloigner d'une approche fondée sur les risques". Il a exhorté le régulateur à se concentrer sur les "services à haut risque" qui ne respectaient pas la loi.

Roblox, Snapchat et TikTok n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L'Ofcom peut infliger aux entreprises des amendes pouvant atteindre 10% de leur chiffre d'affaires mondial éligible, tandis que l'ICO peut infliger des amendes pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.

(Rédigé par Sam Tabahriti; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)