L'UE veut interdire la vente des bonbonnes de "gaz hilarant" en 2027

Des bouteilles de protoxyde d'azote, utilisé comme gaz hilarant, lors d'une opération de démantèlement d'un réseau de trafic de drogue menée avec l'aide d'un chien renifleur, en août 2025 à Melun. ( AFP / Thibaud MORITZ )

La Commission européenne souhaite interdire à partir de février 2027 la vente au grand public des bonbonnes de protoxyde d'azote, fréquemment utilisées comme "gaz hilarant", a annoncé jeudi le commissaire Wopke Hoekstra.

"Selon la proposition de la Commission, (...) les grandes bonbonnes de protoxyde d'azote seraient interdites dans toute l'Union à la date la plus proche possible, c'est-à-dire le 1er février 2027", a-t-il déclaré devant les eurodéputés.

C'est la date à laquelle s'appliquera le classement du protoxyde d'azote comme substance reprotoxique, c'est-à-dire pouvant avoir des conséquences sur la fertilité ou la santé des enfants à naître.

Il sera alors possible d'en interdire la vente au grand public, une mesure qui doit encore être discutée avec les États membres et votée au Parlement européen.

Une dérogation sera introduite pour les petites cartouches de protoxyde d'azote, afin de ne pas pénaliser son usage en cuisine, notamment pour confectionner de la crème chantilly ou des mousses, a précisé M. Hoekstra, même si ces cartouches peuvent elles aussi être détournées à des fins "récréatives".

Cette interdiction est réclamée par des États et des élus de tous bords, l'usage du protoxyde d'azote comme "gaz hilarant" posant d'importants problèmes de santé publique, de sécurité routière et de gestion des déchets.

"Aujourd'hui, on permet l'utilisation d'une drogue dangereuse, qui génère de l'addiction, qui génère une dépendance, et c'est en vente libre un peu partout en caisses de 10 bonbonnes, et on ne peut rien faire", déplorait mercredi auprès de l'AFP l'eurodéputé (Patriotes, extrême droite) Laurent Castillo.

Les entreprises de traitement des déchets se plaignent régulièrement que des bonbonnes vides se retrouvent dans leurs installations où elles peuvent exploser et causer d'importants dégâts.

Le responsable a dit espérer que l'interdiction de la vente au grand public puisse être votée en avril en commission parlementaire.