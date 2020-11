Londres va créer un groupe de travail sur l'investissement dans la finance " productive"

(NEWSManagers.com) - La Financial Conduct Authority, le Trésor et la Banque d'Angleterre ont annoncé vendredi la prochaine constitution d'un groupe de travail visant à faciliter l'investissement dans la finance " productive" par les sociétés de gestion, fonds de pension et plateformes d'investissement.

Ces institutions entendent par finance productive les investissements soutenant une croissance durable et contribuant de façon importante à l'économie réelle (R&D, technologies, infrastructures, etc).

Le groupe de travail sera co-sponsorisé par le secrétaire économique au Trésor, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey et le directeur général de la FCA Nikhil Rathi. Les membres seront désignés et invités par les trois institutions qui se baseront sur différents critères. Parmi ces critères figurent entre autres le poids dans le marché britannique des sociétés concernées, leur importance dans la finance productive mais aussi leur possible contribution à la représentation de ce groupe de travail. Des annonces seront faites dans les prochaines semaines.