Londres et ses alliés envisagent d'abaisser le prix plafond pour le pétrole russe

(AOF) - Le Royaume-Uni a indiqué qu’il travaillait avec ses partenaires pour abaisser le plafond du prix du pétrole auquel la Russie peut exporter son pétrole s'il est transporté en utilisant les services du G7 tels que l'assurance et le transport maritime. Celui-ci est fixé à 60 dollars depuis décembre 2022. Ils réexaminent ce niveau " en vue d'abaisser le plafond plus près du coût de production et de frapper Poutine là où ça fait mal en s'attaquant à ses revenus pétroliers ", déclare le ministère britannique des Affaires étrangères.

Londres a fait cette annonce après avoir dévoilé conjointement avec les pays européens une nouvelle vague de sanctions contre la Russie. Washington ne s'est pas joint à ses alliés européens. Ces nouvelles sanctions visent une nouvelle fois la flotte de navires " fantômes " utilisés par Moscou pour contourner les restrictions imposées à l'exportation de pétrole russe.