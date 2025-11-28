Londres annonce l'échec des négociations d'adhésion au fonds de défense de l'UE

La Grande-Bretagne a déclaré vendredi que les négociations visant à rejoindre le fonds de défense de l'Union européenne (SAFE) avaient échoué, un revers pour le Premier ministre Keir Starmer qui avait promis de "réinitialiser" leurs relations.

Keir Starmer avait annoncé une "nouvelle ère" dans les relations entre la Grande-Bretagne et l'UE en mai, avec un accord de réinitialisation des liens commerciaux et de défense, en rejoignant notamment le fonds de 150 milliards d'euros destiné à réarmer l'Europe.

Toutefois, Londres a déclaré qu'il ne serait pas possible de parvenir à un accord, deux jours avant la date limite fixée pour la conclusion des négociations.

"Bien qu'il soit décevant que nous n'ayons pas été en mesure de conclure les discussions sur la participation du Royaume-Uni au premier cycle de SAFE, l'industrie de la défense britannique pourra toujours participer à des projets dans le cadre de SAFE aux conditions des pays tiers", a déclaré Nick Thomas-Symonds, ministre britannique des Relations avec l'Union européenne.

"Les négociations ont été menées de bonne foi, mais notre position a toujours été claire : nous ne signerons que des accords qui vont dans l'intérêt national et qui offrent un bon rapport qualité-prix."

Selon les termes du fonds de défense, les contrats d'approvisionnement doivent garantir que pas plus de 35% des coûts des composants proviennent de l'extérieur de l'UE ou d'autres pays participants comme l'Ukraine.

Les actions des plus grandes sociétés britanniques cotées en Bourse dans le secteur de la défense, BAE Systems BAES.L , Rolls-Royce RR.L et Babcock BAB.L , n'ont pas été affectées par la nouvelle.

Un porte-parole de la Commission européenne a refusé de commenter l'issue des discussions en cours, mais a déclaré qu'elles avaient été intenses, menées de manière constructive et en toute bonne foi.

"Si un accord n'a pas pu être trouvé à ce stade, n'oublions pas que SAFE est ouvert de par sa conception", a déclaré le porte-parole, notant que la Grande-Bretagne pouvait participer jusqu'à la limite de 35%.

"Nous restons bien entendu pleinement engagés dans la mise en œuvre de notre ambitieux partenariat de sécurité et de défense entre le Royaume-Uni et l'Union européenne."

(Rédigé par Alistair Smout et Sarah Young à Londres, Inti Laudaro, Andrew Gray et Charlotte Van Campenhout à Bruxelles ; version française Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)