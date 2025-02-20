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London St. Pancras Highspeed et Eurotunnel signent un partenariat sur les liaisons à grande vitesse
information fournie par Reuters 20/02/2025 à 08:14

Getlink SE GETP.PA :

* LONDON ST. PANCRAS HIGHSPEED ET EUROTUNNEL SIGNENT UN PARTENARIAT DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE POUR FAVORISER LA CROISSANCE DES SERVICES FERROVIAIRES À GRANDE VITESSE ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET L'EUROPE CONTINENTALE

* LE MOU COMPREND PLUSIEURS AXES DE TRAVAIL, NOTAMMENT : L’OPTIMISATION DES CONNEXIONS ENTRE RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURES, LA COORDINATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES SILLONS FERROVIAIRES ET L’OUVERTURE DE NOUVELLES DESTINATIONS

* LES DEUX PARTIES COOPÉRERONT PLUS ÉTROITEMENT POUR JETER LES BASES D'UN ACCROISSEMENT DU TRAFIC FERROVIAIRE TRANSMANCHE

* UNE ÉTUDE MET EN ÉVIDENCE LE POTENTIEL D'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSPORT DE PASSAGERS À 5 000 PAR HEURE

Texte original nBw3wq1Jda Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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1 commentaire

  • 09:38

    Une bonne nouvelle s'ajoute aux précédentes.

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