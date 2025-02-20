London St. Pancras Highspeed et Eurotunnel signent un partenariat sur les liaisons à grande vitesse

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* LONDON ST. PANCRAS HIGHSPEED ET EUROTUNNEL SIGNENT UN PARTENARIAT DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE POUR FAVORISER LA CROISSANCE DES SERVICES FERROVIAIRES À GRANDE VITESSE ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET L'EUROPE CONTINENTALE
* LE MOU COMPREND PLUSIEURS AXES DE TRAVAIL, NOTAMMENT : L’OPTIMISATION DES CONNEXIONS ENTRE RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURES, LA COORDINATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES SILLONS FERROVIAIRES ET L’OUVERTURE DE NOUVELLES DESTINATIONS
* LES DEUX PARTIES COOPÉRERONT PLUS ÉTROITEMENT POUR JETER LES BASES D'UN ACCROISSEMENT DU TRAFIC FERROVIAIRE TRANSMANCHE
* UNE ÉTUDE MET EN ÉVIDENCE LE POTENTIEL D'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSPORT DE PASSAGERS À 5 000 PAR HEURE
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(Rédaction de Gdansk)
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