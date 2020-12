Lombard Odier propose un fonds d' Allianz GI sur sa plate-forme d' architecture ouverte

(NEWSManagers.com) - Lombard Odier & Cie ajoute le fonds PrivilEdge - Allianz All China Core à la gamme des produits proposés sur sa plateforme de fonds d'architecture ouverte PrivilEdge.

Le fonds PrivilEdge - Allianz All China Core investit sur les marchés des actions onshore et offshore de la Chine, par le biais d'une stratégie de convictions et donnant la priorité aux entreprises dont la croissance est soutenable et la valorisation jugée raisonnable. Il est géré par l'équipe d'Allianz Global Investors dédiée aux actions de la Grande Chine, basée à Hong Kong.

Le fonds est investi non seulement dans les grandes capitalisations chinoises mais aussi dans des petites et moyennes entreprises qui ont pris la tête de la transformation du pays en une " nouvelle économie " orientée vers la consommation domestique.

Lancée en février 2014, la plateforme de fonds PrivilEdge fournit à la clientèle de Lombard Odier un accès à des OPCVM gérés en externe. L'équipe architecture ouverte de la banque suisse sélectionne les meilleurs gérants de fonds, auxquels elle confie la gestion de stratégies spécialement élaborées pour répondre aux besoins des investisseurs.

PrivilEdge représente actuellement plus de 6,4 milliards de francs suisses d'actifs répartis entre 29 fonds, chaque stratégie étant disponible dans différentes classes de parts.

Le fonds PrivilEdge - Allianz All China Core sera proposé aux clients en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg et aux Pays-Bas.