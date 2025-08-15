A suivre aujourd'hui... Verallia

(AOF) - La période de réouverture de l’offre initiée par BWGI, agissant par l'intermédiaire de Kaon V, visant les actions de Verallia qu’elle ne détient pas, s’est clôturée le 13 août dernier. Durant la période de réouverture, 8 141 380 actions Verallia ont été apportées à l’offre, représentant 6,74% du capital et 5,72% des droits de vote de Verallia. Au total, à la suite du règlement-livraison de l’offre réouverte qui interviendra le 20 août 2025, BWGI détiendra 77,05% du capital et 69,15% des droits de vote de Verallia.

En tant qu'actionnaire de contrôle de Verallia, BWGI accompagnera la création de valeur du groupe à long terme conformément aux engagements et intentions exprimés dans la note d'information relative à l'offre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Troisième mondial et premier européen de l’emballage en verre pour boissons et produits alimentaires, créé en 1827 ;

- Chiffre d’affaires de 3,5 Mds réalisé à 65 % en Europe du sud et de l’ouest, 22 % en Europe du nord et de l’est et 12 % en Amérique latine ;

- Ambition « Glo-Cal » alliant force du réseau international, montée en qualité et valeur des bouteilles et relation de proximité avec les clients ;

- Capital contrôlé par le brésilien BWGI avec 28,8 % du capital et 27,9 % des droits de vote, devant le fonds Horizon (13,34 % et 15,75 %), BpiFrance (7,51 % et 8,4 %) et les salariés (4,1 %), Michel Giannuzzi présidant le conseil de 12 administrateurs, Patrice Lucas étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- adaptation des capacités industrielles au recul de la demande et déploiement du Plan d’amélioration de la performance ;

- décalage à 2027 des capacités additionnelles en Espagne et Italie,

- réduction de 2 % par an au moins des coûts de production depuis 2022,

- inflation des matières 1ères et de l’énergie compensée par la hausse des prix de vente,

- priorité donnée à la génération de trésorerie,

- innovation menée par 13 centres de R&D : co-construction des produits avec les clients, assortie d’applications digitales, « Selective line » pour les produits hauts de gamme et optimisation des échanges thermiques dans les fours ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2025, maximisation de l’intégration du calcin dans ses processus de production à 59% pour renforcer la dimension circulaire des emballages en verre, taux de collecte de 83 % en Europe et baisse de 3% du poids des bouteilles,

- 2030, réduction de 46% (vs 2019) des émissions de CO2 via, notamment, 220 M€ d’investissements (fours électriques) et plantation de 100 000 arbres par an,

- lancement d’un four électrique en Charente (recul de 60 % des émissions de CO2) et, en 2025, de 2 fours hybrides, en France et Espagne,

- extension des centrales solaires sur les sites de production en Espagne,

- émission de emprunts « durables » ;

- Solidité financière maîtrisée avec un effet de levier ramené à 2,1 , 82,6 M€ d’autofinancement libre et 953 M€ de liquidités.

=/ Défis /=

- Marasme persistant du marché, affecté par les réductions de stocks et la baisse de la demande finale et fort impact négatif de la dévaluation du peso argentin sur les revenus et le résultat ;

- Attente de la réponse du conseil d’administration à l’évenuelle proposition d’OPA par la holding familiale brésilienne BWGI, 1ère actionnaire du groupe , au prix de 30 € par action ;

- Réticence des investisseurs au vu d’une offre peu valorisante ; - Attente d’une nouvelle stratégie présentée aux investisseurs en septembre ;

- Objectifs 2024 : marge opérationnelle stable et doublement de l’atofinancement libre à 200 M€ ;

- Dividende 2024 en repli à 1,70 €.