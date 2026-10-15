Lombard Odier IM s'entoure de Thomas Roche pour développer son réseau français

(Zonebourse.com) - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) annonce la nomination de Thomas Roche en tant que responsable des relations avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants et les multi-family offices en France. Il a pris ses fonctions début octobre.

Cette fonction nouvellement créée reflète la volonté de LOIM de renforcer ses capacités de distribution en s'appuyant sur une expertise dédiée pour soutenir son développement sur ce segment. Il sera rattaché à Stéphane Vonthron, directeur France, Belgique et Luxembourg au sein de LOIM.

Agé de 32 ans, Thomas Roche a débuté sa carrière chez Fidelity International à Paris en 2018 en tant qu'assistant commercial, avant de prendre en charge les relations avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Il a rejoint Edmond de Rothschild Asset Management en 2024 en qualité de commercial au sein de l'équipe couvrant cette clientèle.

Il est titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine de l'ISFI, Aix-Marseille Université.

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