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Loi sur la prévention cardiovasculaire : Une réponse à un enjeu de santé public majeur - Une avancée en pleine cohérence avec la mission de Valbiotis
information fournie par Boursorama CP 27/07/2026 à 17:40
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Loi sur la prévention cardiovasculaire :
Une réponse à un enjeu de santé public majeur
Une avancée en pleine cohérence avec la mission de Valbiotis
Ce texte inscrit explicitement la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires au cœur des politiques nationales de prévention et renforce, au sein des dispositifs existants, la sensibilisation aux principaux facteurs de risque (hypertension artérielle, diabète, cholestérol) ainsi que leur dépistage, afin de favoriser un repérage plus précoce et un meilleur suivi tout au long de la vie. Il élargit également le rôle des acteurs de santé de proximité. Les pharmaciens sont désormais habilités à mesurer la pression artérielle dans une démarche de prévention. La loi prévoit enfin, dans le milieu professionnel, des actions de sensibilisation dédiée aux risques cardio-neuro-vasculaires.

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