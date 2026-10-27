Logitech dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la hausse des ventes de produits destinés au gaming et aux visioconférences

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(Ajout d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 4 à 6, 8 et 9)

par John Revill

Logitech International

LOGN.S a annoncé mardi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le deuxième trimestre, le fabricant de souris et de claviers informatiques ayant constaté une hausse de la demande pour ses appareils destinés aux jeux vidéo et à la visioconférence.

La société suisse-américaine a annoncé un résultat d'exploitation non conforme aux normes GAAP de 231 millions de dollars pour le trimestre clos fin septembre, dépassant ainsi les prévisions de 204 millions de dollars établies par Visible Alpha et ses propres prévisions, qui tablaient sur un résultat compris entre 185 et 210 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires a progressé de 3 % pour atteindre 1,22 milliard de dollars, ce qui correspond aux prévisions des analystes et se situe dans la fourchette haute des prévisions de la société, comprises entre 1,19 milliard et 1,22 milliard de dollars.

La directrice générale, Hanneke Faber, a déclaré que Logitech avait traversé une période difficile marquée par des difficultés d’approvisionnement en composants, une hausse des coûts et le conflit au Moyen-Orient.

«Alors même que les livraisons mondiales d’ordinateurs ont reculé de 20 % au cours du trimestre, nos périphériques de pointage et nos claviers ont enregistré une croissance à un chiffre dans la moyenne, ce qui démontre que nos opportunités de croissance proviennent de l’important parc d’ordinateurs déjà installé», a-t-elle déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

L’innovation, notamment avec des produits tels que des souris aux couleurs « matcha » et « latte », a contribué à la hausse du chiffre d’affaires de l’entreprise dans cette catégorie, tandis que le lancement de 15 nouveaux produits dans le secteur du gaming a stimulé les ventes dans ce domaine.

Les ventes d’équipements de visioconférence ont augmenté de 12 %, les entreprises ayant modernisé leurs espaces de travail après avoir encouragé leurs collaborateurs à revenir au bureau.

« La demande en matière de collaboration vidéo est forte et nous nous attendons à ce qu’elle le reste », a déclaré Faber. « Ce n’est pas un achat discrétionnaire. Il faut réaménager ces salles, il faut agrandir les espaces de bureau si l’on veut demander aux employés de revenir travailler. »

Faber a indiqué que la demande était forte de la part des clients du secteur de la santé et des administrations publiques.

Logitech a également indiqué que l’impact de la fermeture forcée, fin juin, d’une usine de l’un de ses fournisseurs de semi-conducteurs s’était avéré moins important que prévu; l’entreprise s’attendait initialement à une perte de chiffre d’affaires pouvant atteindre 200 millions de dollars au cours du trimestre suivant.

Après s'être approvisionnée en puces auprès d'autres fournisseurs, l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que l'impact se situe entre 70 et 80 millions de dollars.

Logitech a indiqué que son chiffre d’affaires se situerait entre 1,36 et 1,43 milliard de dollars pour le trimestre se terminant fin décembre.

Elle prévoit également un résultat d'exploitation non conforme aux principes comptables généralement admis (non-GAAP) compris entre 220 et 255 millions de dollars, en baisse par rapport aux 312 millions de dollars enregistrés un an plus tôt, en raison de la hausse des coûts des composants et des transports, ainsi que de la perte de chiffre d'affaires liée à la fermeture de l'usine.