Logiciels et IA : Siemens acquiert la société américaine Dotmatics

Le groupe allemand Siemens a annoncé mercredi l'acquisition pour 5,1 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros) du jeune fabricant américain de logiciels scientifiques basés sur l'IA Dotmatics afin d'élargir son portefeuille dans le domaine des sciences de la vie.

Siemens entend ainsi "étendre ses logiciels basés sur l'IA au domaine des sciences de la vie (...), marché complémentaire en pleine croissance", indique un communiqué expliquant que la société américaine propose "une plateforme leader sur le marché, avec un portefeuille d'applications scientifiques et de gestion de données" qui permet notamment le développement de médicaments grâce à l'IA.

Avec cette acquisition, le conglomérat allemand, qui fabrique aussi bien des trains et des turbines que des solutions numériques, veut accélérer sa transformation en une entreprise axée sur la technologie et les outils numériques.

Siemens a récemment bouclé le rachat, pour dix milliards de dollars, d'un autre fabricant de logiciels américain, Altair Engineering, actif dans le domaine des sciences informatiques et de l'intelligence artificielle.

Dotmatics, fondée en 2005 et basée à Boston, se présente comme "un leader des logiciels scientifiques de R&D qui relient la science, les données et la prise de décision", permettant d'accélérer l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. La société emploie 800 personnes et est active dans plus de 180 pays.

"Le secteur des sciences de la vie représente un marché complémentaire intéressant pour les logiciels et élargit le marché potentiel des logiciels industriels de Siemens d'un volume de 11 milliards de dollars", indique le groupe allemand.

"Ce marché est porté par des changements structurels, tels que le besoin accru de médicaments dû au vieillissement de la population et l'amélioration de l'accès aux médicaments", ajoute Siemens.

Le financement de l'acquisition sera principalement assuré par la vente d'actions de sociétés cotées en bourse, dont celles de la filiale de matériel médical Siemens Healthineers, précise le communiqué.

Alors que l'activité de numérisation des usines, l'un des moteurs de croissance de Siemens ces dernières années, subit de plein fouet une baisse de la demande, la division logiciels a affiché des résultats flatteurs au cours des derniers trimestres.