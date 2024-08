LOGIC INSTRUMENT: Résultats semestriels en forte amélioration / Opinion: Achat / Objectif: 1,85€ / Potentiel: +78,7%

Actualité : RN S1

Après avoir publié un CA S1 de 14,6 M€ en croissance de 104%, Logic annonce une forte amélioration de ses résultats semestriels. Sur le S1 2024, la marge brute ressort à 3,72 M€ en hausse de 97%, le Rex à 1,04 M€ +175% et le RN à 0,75 M€, +108%.

Cette performance s'explique par l'acquisition fin 2023 de la société Elexo, filiale du groupe Atos, afin de créer un intégrateur national de solutions mobiles durcies en milieu critique et environnement hostile.

Si logiquement le taux de marge brute baisse légèrement puisque les activités d'Elexo étaient plus faiblement margées, l'effet volume permet de mieux amortir les frais fixes et l'effet de levier sur la rentabilité est significatif avec une marge d'exploitation de 7,1%, un niveau jamais atteint par le groupe.

Bien que les frais de personnels aient progressé de 110%, les charges d'exploitations n'augmentent au total que de 71%.



Concernant les tableaux de flux, le FCF ressort à 0,95 M€ compte tenu d'une CAF de 0,58 M€ et d'un effet BFR favorable de 0,37 M€. Après remboursements des emprunts, la variation nette de trésorerie sur le semestre est de 0,36 M€.



Du côté du bilan, il demeure solide avec des capitaux propres de 5,92 M€, une trésorerie disponible de 5 M€ et nette de dettes de 0,6 M€.

Perspectives favorables

Comme indiqué précédemment, l'opération de rapprochement avec Elexo offre de nombreuses synergies (Clients, Produits, Géographique, Coûts), a permis au groupe de changer de dimension et de lui donner une nouvelle physionomie plus attrayante.



La stratégie de développement repose sur l'extension de ses compétences techniques et de son expertise des solutions mobiles en proposant une gamme étendue, des capacités de personnalisation pointues. Il envisage également d'intégrer le savoir-faire Tempest afin de proposer des solutions sécurisées, normées et bloquant les rayonnements électromagnétiques au service de la défense.



En termes financiers, la société confirme comme objectifs de dépasser en 2024 le seuil de 32 M€ de CA et de délivrer un EBIT record. Elle réitère également son ambition de réaliser des opérations de croissance externe avec la possibilité d'atteindre le seuil de 50 M€ de CA dès 2025.

De notre côté, nous conservons notre scénario. Nous tablons sur une accélération de la croissance notamment grâce à la mise en place des synergies commerciales entre Logic Instrument et Elexo et à la montée en puissance des contrats récemment gagnés auprès d'acteurs industriels et de la Défense en France. Nous visons ainsi pour 2024e un CA de 34,6 M€ (-111% et +6% en pro forma).

Au niveau des résultats, après cette publication, le groupe semble disposer d'un peu d'avance par rapport à nos attentes puisque nous anticipons pour 2024 une marge d'exploitation de 5,5%. Toutefois dans le contexte actuel nous préférons faire preuve de prudence et la conservons inchangée.

Opinion & Objectif de cours

Nous confirmons notre opinion ACHAT avec un objectif de cours inchangé de 1,85 € offrant un potentiel de hausse de 78,7%.