LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument et sa filiale Distrame transforment l'IoT de terrain avec NIDIS, un hub universel pour sécuriser les sites sensibles

Igny, le 8 septembre 2026 - Logic Instrument (ALLOG – FR0000044943) , acteur européen reconnu dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés à la défense et aux environnements exigeants, annonce le lancement par sa filiale Distrame de NIDIS , un programme d'innovation unique dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT) de terrain. Ce projet stratégique bénéficie du soutien financier de Bpifrance à travers un Prêt Innovation de 400 000 euros .

Un objectif clair : sécuriser les lieux sensibles

L'objectif fondamental de NIDIS est d'assurer la sécurisation des lieux sensibles tels que les infrastructures de défense , les sites industriels , le patrimoine et les espaces naturels . Qu'il s'agisse de détecter une intrusion, une anomalie environnementale ou une menace sur une infrastructure critique, le système est conçu pour capter en continu les éléments extérieurs, remonter les données et déclencher des alertes. Cela garantit une réactivité maximale et une protection accrue, y compris dans les zones isolées ou d'accès difficile.

Mettre fin à l'empilement des boîtiers IoT sur le terrain grâce à une solution innovante

L'innovation majeure de NIDIS tient précisément au fait de ne plus empiler les capteurs mais de créer un hub intelligent qui les regroupera tous au même endroit. Jusqu'à présent, l'instrumentation d'un site industriel ou d'une infrastructure reposait sur l'accumulation de dispositifs unitaires. Installer quatre capteurs différents sur un même mât signifiait déployer quatre boîtiers, quatre batteries, quatre antennes et payer quatre abonnements réseau distincts. Cette redondance matérielle et financière alourdit considérablement les coûts de déploiement et de maintenance.

NIDIS supprimera définitivement cette redondance en proposant une plateforme matérielle modulaire unique sous forme de hub. Ce boîtier étanche, doté de la technologie LoRa longue portée et autonome en énergie, mutualisera les fonctions universelles indispensables(alimentation, communication, protection et fixation) pour centraliser et faire cohabiter les différents capteurs interchangeables, divisant radicalement les coûts d'infrastructure.

Une interface standardisée ouverte sur le futur

La force de NIDIS reposera sur une séparation stricte entre le socle commun, produit en série, et les capteurs interchangeables. Grâce à une interface standardisée conçue pour supporter la grande majorité des protocoles de communication de l'industrie, NIDIS intègrera aussi bien les capteurs actuels que les technologies de demain.

Cette approche modulaire offrira une agilité inédite :

Un retour sur investissement immédiat : Développer une solution pour un nouveau marché ne prend plus que quelques semaines (conception du module spécifique) au lieu de plusieurs mois pour un équipement complet.

Développer une solution pour un nouveau marché ne prend plus que quelques semaines (conception du module spécifique) au lieu de plusieurs mois pour un équipement complet. Une maintenance simplifiée : Les interventions s'effectuent directement sur le terrain. Le remplacement d'un module s'opère sans dépose de l'équipement et avec une configuration rapide du nouveau module.

Une solution souveraine pour des applications infinies

NIDIS s'adressera à une multitude de marchés stratégiques : la gestion des ressources en eau, la sécurité des biens et des personnes, la surveillance industrielle, le suivi environnemental, l'agriculture connectée ou encore la gestion des infrastructures.

Développé en France par Distrame , NIDIS garantit aux industriels, aux forces de sécurité et aux collectivités une parfaite maîtrise de leur matériel et une totale souveraineté sur leurs données : le boîtier transmettra les informations mais laisse les clients libres de choisir leurs propres outils de supervision et de traitement de données.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr