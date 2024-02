Logic Instrument : Illogiquement sous valorisé !

Créé en 1987, Logic Instrument est un acteur dans la fourniture de solutions de mobilité fiables et robustes aux utilisateurs opérants dans des environnements difficiles voire extrêmes.

Plus particulièrement, le groupe est un spécialiste de la conception et de l'intégration de matériel informatique mobile durci (tablettes, PC et serveurs, smartphones) dans le domaine de la défense, des services et de l'industrie.

Il fournit des clients prestigieux depuis plus de 30 ans dans des secteurs où la qualité du service et des produits constitue un élément déterminant dans la récurrence des commandes.

Disposant d'implantations en France et en Allemagne, le groupe commercialise ses produits via un réseau de distributeurs et de revendeurs en EMEA et en Afrique.

Après une période Covid marquée par des décalages de prise de décision chez les grands clients (notamment industriels), la reprise des commandes et la gestion satisfaisante des aspects industriels ont amélioré le profil de risque de la société.

Dans un contexte géopolitique tendu, favorable aux équipements durcis, couplé à une dynamique forte de la digitalisation des process business, de nouveaux contrats significatifs ont été remportés.

Ainsi en 2022, Logic Instrument a affiché une croissance de son CA de 25,8% et de 80% au S1 2023.