Logic Instrument: forte hausse des bénéfices au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 13:20
La société de solutions mobiles ultra-durcies a vu son chiffre d'affaires augmenter de 32% à 19,3 millions d'euros, une progression due pour moitié à de la croissance organique, tandis que sa marge brute est restée stable à 25%.
En termes de perspectives, Logic Instrument confirme son ambition d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 50 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2025 et de délivrer une rentabilité en nette amélioration.
Valeurs associées
|2,4200 EUR
|Euronext Paris
|+12,04%
A lire aussi
-
Le sénateur LR Laurent Duplomb, dont la loi a été en partie censurée la veille par le Conseil constitutionnel, n'a pas exclu vendredi un nouveau texte pour réintroduire le pesticide acétamipride contesté, mais en tenant compte cette fois des critères imposés par ... Lire la suite
-
Une nouvelle vague de chaleur estivale étouffante a débuté vendredi midi avec 11 départements du sud de la France placés en vigilance orange "canicule", avant de s'étendre à 17 départements samedi, et des températures qui pourront atteindre 41°C dimanche. Le pic ... Lire la suite
-
Dans un paysage couleur cendre, les pompiers, qui ont fixé l'incendie géant de l'Aude et espèrent l'éteindre dans les prochains jours, profitent vendredi d'une météo favorable, avant une nouvelle hausse des températures et un renforcement du vent ce week-end. "L'évolution ... Lire la suite
-
L'homme suspecté d'avoir violemment agressé mercredi le maire de Villeneuve-de-Marc, en Isère, a été interpellé vendredi matin, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans un message sur X. Le suspect, en fuite depuis l'agression, était sous le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer