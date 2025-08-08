 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Logic Instrument: forte hausse des bénéfices au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 13:20

(Zonebourse.com) - Logic Instrument publie un résultat net en croissance de 41% à 1,1 million d'euros au titre des six premiers mois de 2025, ainsi qu'un résultat d'exploitation en très forte progression de 50% à 1,5 million, par rapport à la même période de 2024.

La société de solutions mobiles ultra-durcies a vu son chiffre d'affaires augmenter de 32% à 19,3 millions d'euros, une progression due pour moitié à de la croissance organique, tandis que sa marge brute est restée stable à 25%.

En termes de perspectives, Logic Instrument confirme son ambition d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 50 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2025 et de délivrer une rentabilité en nette amélioration.

Valeurs associées

LOGIC INSTRUMENT
2,4200 EUR Euronext Paris +12,04%
