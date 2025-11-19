LOGIC INSTRUMENT : Feuille de route stratégique du groupe LOGIC INSTRUMENT 2026-2027 et point à date

Igny, le 19 Novembre 2025,

Logic Instrument ( ALLOG - FR0000044943), ETI française spécialiste de l'IT en conditions extrêmes pour la défense et l'industrie vise un chiffre d'affaires de 100 M€ en 2027 (hors nouvelles acquisitions BITD) .

Le chiffre d'affaires du groupe Logic Instrument pour l'exercice 2025 est attendu autour de 40M€, soit une très forte progression de l'ordre de plus de 40 % par rapport à 2024, même si plus de 10M€ de marchés Défense initialement attendus en 2025 ont été reportés sur 2026, ce qui aurait porté la croissance à plus de 80%.

L'année 2026 devrait s'avérer exceptionnelle en taux de croissance et le chiffre d'affaires devrait dépasser 70M€, soit une progression d'environ 75%, notamment tirée par :

La facturation de plus de 15M€ de tablettes et ordinateurs ultra durcis dans le cadre du marché Mastoc auprès du Commissariat au numérique de Défense en 2026 La facturation en Allemagne pour plus de 10M€ de matériel durci à destination de la défense Allemande L'intégration en année pleine de la société Distrame pour un chiffre d'affaires attendu à plus de 26M€ L'intégration en année pleine de Glacier Computer aux Etats Unis pour environ 8M€

Désormais le groupe compte plus de 100 collaborateurs experts en solutions mobiles ultra durcies sécurisées au service de la défense et de l'industrie.

Des éléments bilanciels sains et en amélioration à fin 2025 et qui devraient s'établir comme suit :

Des capitaux propres supérieurs à 10M€ Une trésorerie supérieure à 7M€ et des acteurs bancaires engagés dans la croissance attendue Une dette bancaire inférieure à 4M€ fin 2025

Le groupe Logic Instrument s'appuie dorénavant sur des fondations solides pour atteindre ses objectifs :

Une gamme de produits et solutions IT complètes pour la défense et l'industrie :

Solutions mobiles connectés : smartphones, PC, tablettes, serveurs, hub sécurisé

Appareils de tests et mesures

Objets connectés en conditions extrême

Maintien en conditions opérationnelles pour les infrastructures souveraines

Des solutions construites sur mesure pour les acteurs défense

Une usine localisée en Essonne à compter de fin Q1 2026 dédiée à la technologie souveraine Tempest

Un contrat exclusif pour les solutions mobiles durcies avec le Commissariat au Numérique de Défense à hauteur au maximum de 90M€ TTC (sur 30 mois à compter du 17/2/2025) et la volonté de participer à plus d'appels d'offre défense

Une montée en puissance en Allemagne dans le secteur de la défense en partenariat avec Rheinmetall (Logic Instrument Allemagne)

L'intégration réussie des sociétés Elexo, Artic, Glacier Computer aux Etats Unis et celle à venir de Distrame et les impacts positifs des effets de leviers à tous les niveaux

Le groupe continuera également d'explorer de potentielles nouvelles acquisitions via la base industrielle et technologique de défense (BITD) pour continuer d'enrichir son expertise au service de la défense et de l'industrie et ainsi devenir un acteur incontournable dans les solutions mobiles ultra durcies, sécurisées pour la défense et l'industrie.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris ( ALLOG ) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, Artic Distribution pour le maintien en conditions opérationnelles, Glacier Computer aux Etats Unis et Distrame, leader en tests et mesures, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web: www.logic ? instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com www.glaciercomputer.com – www.distrame.fr