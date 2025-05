LOGIC INSTRUMENT : ELEXO renforce son positionnement dans l'analyse de la performance réseau et de la cybersécurité grâce à un partenariat stratégique avec APCON

Igny - 15 mai 2025

ELEXO, filiale de LOGIC INSTRUMENT, annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec APCON, éditeur américain basé dans l'Oregon, reconnu mondialement pour ses solutions de visibilité réseau avancée.

Grâce à cette collaboration, ELEXO élargit son portefeuille de solutions en intégrant les technologies d'APCON, conçues pour éliminer les angles morts du réseau et permettre une détection plus rapide et plus efficace des menaces. Cette alliance vise à proposer aux entreprises une offre de visibilité réseau qui s'intègre de manière fluide à leurs outils de sécurité existants, quels qu'ils soient.

Les solutions technologiques d'APCON offrent aux professionnels des réseaux et de la sécurité une visibilité totale sur leurs environnements physiques et virtuels. Dans un contexte d'évolution rapide vers le cloud, les conteneurs, et l'explosion du trafic applicatif, la visibilité devient un impératif pour garantir la résilience des infrastructures informatiques. En capturant, agrégeant et transmettant efficacement les flux de données vers les outils de surveillance appropriés, les solutions d'APCON permettent de ne laisser passer aucune information critique. Le résultat : une vision globale et en temps réel du réseau, essentielle pour assurer la continuité des activités et contrer les cybermenaces.

« Nous sommes fiers de collaborer avec APCON, un partenaire reconnu dans le domaine de la cybersécurité et de la visibilité réseau. Cette alliance renforce notre engagement à fournir des solutions performantes, globales et adaptées aux besoins critiques de nos clients. Ensemble, nous avons l'ambition de bâtir un écosystème numérique plus sûr pour les entreprises en France. » — déclare Loïc POIRIER président d'ELEXO.

Avec ce partenariat, ELEXO confirme sa volonté de jouer un rôle central dans la sécurisation des réseaux d'entreprise et de répondre aux nouveaux défis liés à la transformation numérique.

Relations investisseurs : Loïc Poirier, Président Directeur Général, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise et de la défense, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Avec l'acquisition d'Elexo, d'Artic Distribution et de Glacier Computer, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produits et accélère son déploiement en tant qu'intégrateur et distributeur sur les marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web: www.logic?instrument.com