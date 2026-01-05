LOGIC INSTRUMENT : Chiffre d'affaires : +42 % de croissance en 2025, +92 % attendu en 2026

Igny, le 5 janvier 2026 - Logic Instrument, ( ALLOG - FR0000044943) , acteur européen reconnu dans la conception et distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants annonce un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 39M€ pour 2025, en hausse de 42% par rapport à l'année précédente (chiffre d'affaires non audité).

Par ailleurs, son carnet de commande dépasse les 15M€ à fin Décembre 2025, ce qui représente un record historique.

Le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2026 est attendu a plus de 75M€, soit une très forte progression de l'ordre de 92 % par rapport à 2025.

Ce chiffre d'affaires 2026 se composerait essentiellement des éléments suivants :

La facturation de plus de 15M€ de tablettes et ordinateurs ultra durcis dans le cadre du marché Mastoc auprès du Commissariat au numérique de Défense en 2026 Le chiffre d'affaires récurrent auprès des grands équipementiers défense et industrie de Logic Instrument et Elexo estimé à plus de 14M€ La facturation en Allemagne pour plus de 10M€ de matériel durci à destination de la défense Allemande L'intégration en année pleine de la société Distrame pour un chiffre d'affaires attendu à plus de 26M€ L'intégration en année pleine de Glacier Computer aux Etats-Unis pour environ 8M€ L'intégration de la société ARTIC, spécialiste en Maintien en Conditions Opérationnelles pour 2M€

Le groupe Logic Instrument compte désormais plus de 100 collaborateurs experts en solutions mobiles ultra durcies sécurisées au service de la défense et de l'industrie.

Le groupe s'appuie sur des fondations solides pour atteindre ses objectifs :

Une gamme de produits et solutions IT complètes pour la défense et l'industrie :

Solutions mobiles connectés : smartphones, PC, tablettes, serveurs, hub sécurisé

Appareils de tests et mesures

Objets connectés en conditions extrême

Maintien en Conditions opérationnelles pour les infrastructures souveraines

Des solutions construites sur mesure pour les acteurs défense

Une usine localisée en Essonne à compter de fin Q1 2026 dédié à la technologie souveraine Tempest

Un contrat exclusif pour les solutions mobiles durcies avec le Commissariat au Numérique de Défense à hauteur de 90M€ TTC (30 mois à compter du 17/2/2025) et la volonté de participer à plus d'appels d'offre défense

Une montée en puissance en Allemagne dans le secteur de la défense en partenariat avec RheinMetall (Logic Instrument Allemagne)

L'intégration réussie des sociétés Elexo, Artic, Glacier Computer aux Etats Unis et celle à venir de Distrame et les impacts positifs des effets de leviers à tous les niveaux

La société continuera également d'explorer de potentielles nouvelles acquisitions via la base industrielle et technologique de défense (BITD) pour continuer d'enrichir son expertise au service de la défense et de l'industrie et ainsi devenir un acteur incontournable dans les solutions mobiles ultra durcies, sécurisées pour la défense et l'industrie.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris ( ALLOG ) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, Artic Distribution pour le maintien en condition opérationnelle, Glacier Computer aux Etats Unis et Distrame, leader en tests et mesures, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com www.glaciercomputer.com – www.distrame.fr