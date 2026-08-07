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LOGIC INSTRUMENT : 105 % de croissance au premier semestre 2026 - Résultat net positif de 0,5 M EUR - Prévisions maintenues à plus 75 M EUR de chiffre d'affaires en 2026 et un résultat opérationnel supérieur à 2,3 % du CA
information fournie par Actusnews 07/08/2026 à 17:45
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Igny le 7 aout 2026 - Logic Instrument ( ALLOG – FR0000044943 ), acteur européen reconnu dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés à la défense et aux environnements exigeants, annonce un chiffre d'affaires de 39,7 M€ pour le premier semestre 2026, en croissance de 105% par rapport au 1 er semestre 2025.

Compte de résultat non audité en M€

Compte de résultat consolidé (en M€) non audité 30/06/2026 30/06/2025 Variation M€
Chiffre d'affaires 39,7 19,3 20,4
Marge Brute (1) 7,5 4,9 2,6
Marge Brute en % du CA 19% 25%
Charges d'exploitation (2) 7,3 3,4 3,9
Résultat d'exploitation 0,2 1,5 -1,3
REX en % du CA 1% 8%
Résultat Net 0,5 1,1 -0,6
Résultat Net en % du CA 1% 6%
(1) Chiffre d'affaires - Achats consommés + Production stockée
(2) Incluant les autres produits d'exploitation et les amortissements et variation des provisions

La marge brute a été notamment impactée au premier semestre de l'ordre de 4% du fait des hausses de prix matières dans l'électronique et de la mémoire qui n'ont pu être répercutées qu'à partir du mois de mai 2026.

L'augmentation des charges d'exploitation inclut le périmètre des sociétés nouvellement consolidées comme Distrame mais également les charges du projet Tempest, qui sera opérationnel à compter de septembre 2026.

La trésorerie brute du groupe au premier semestre 2026 est de 9,2 M€ contre 8,7 M€ au premier semestre 2025 tandis que le groupe a diminué ses dettes financières de 1,2 M€ sur la période.

Bilan Consolidé (en M€) non audité 30/06/2026 31/12/2025 Variation en M€
Actif Immobilisé 4,0 3,4 0,7
Stock 5,7 5,0 0,7
Clients et autres créances 11,1 11,0 0,1
Disponibilités 9,2 8,7 0,4
Total Actif 30,0 28,1 1,9
Capitaux propres et intérets minoritaires 11,3 10,8 0,5
Autres dettes et provisions 5,4 4,4 1,0
Fournisseurs 9,3 7,7 1,6
Emprunts et dettes 4,0 5,2 -1,2
total Passif 30,0 28,1 1,9

Perspectives pour l'exercice 2026

L'exercice 2026 sera l'année où le groupe ARCHOS concretisera les fruits de sa stratégie adoptée en 2023, à savoir devenir un acteur de référence dans les solutions mobiles et ultra durcies, contrôleurs de drones, test et mesure, au service de la défense et de l'industrie européenne.

Le chiffre d'affaires 2026 est attendu à plus de 75 M€ avec une rentabilité améliorée sur l'exercice.

Pour rappel, le groupe a remporté l'appel d'offre de l'OTAN via sa centrale d'achat NSPA pour les solutions mobiles pour 3 ans et le chiffre d'affaires attendu est très significatif. La première commande a été livrée fin juin 2026.

Au second semestre est prévu un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 M€. La marge devrait s'apprécier de plus de 3% par rapport au premier semestre 2026. L'objectif serait d'atteindre un résultat d'exploitation supérieur à 1,5 M€ sur le second semestre et de permettre au groupe d'atteindre un résultat d'exploitation de l'ordre de 1,8 M€ sur l'exercice 2026.

Non audité en M€ 1er Semestre 2026 réalisé 2ème Semestre 2026 prévision 2026 prévision 2025 réalisé Variance
Chiffre d'affaires 39,7 40,0 79,7 38,8 105%
Marge Brute 7,5 9,1 16,6 9,4 77%
Marge Brute en % du CA 19% 23% 21% 24%
Charges d'exploitation 7,3 7,5 14,8 8,4 76%
Résultat d'exploitation 0,2 1,6 1,8 1 80%
REX en % des Ventes 0,5% 4,0% 2,3% 2,6%

Des axes stratégiques créateurs de valeur

  1. Souveraineté : projets Défense à forte valeur ajoutée
  • Certification Tempest : Le site industriel de l'Essonne est opérationel et obtiendra ses premières certifications produits dès septembre 2026.
  • Innovation technologique : Le Groupe prévoit le lancement d'une carte embarquée souveraine et générique au premier trimestre 2027 à destination de la défense.
  1. Une structure dimensionnée pour les marchés publics de grande envergure
  • Dynamique commerciale : Poursuite des succès auprès de la DGA et du Commissariat au Numérique de Défense avec le contrat MASTOC.
  • Déploiement international :
    • Exécution du contrat de solutions mobiles pour l'OTAN sur la période 2026-2029.
    • Accélération des contrats Défense en Allemagne, notamment en partenariat avec Rheinmetall.

3. Un modèle économique équilibré et synergique : Constructeur, Intégrateur et Distributeur

  • R&D et déploiement de projets internes ambitieux pour le secteur de la Défense.
  • Montée en puissance des solutions à forte valeur ajoutée et hautement sécurisées (produits certifiés Tempest, déverminage de cartes mères).
  • Enrichissement et qualification d'un panel unique de fournisseurs stratégiques dédiés à la guerre électronique et aux drones.

Pour l'exercice 2027, le groupe entend continuer à croître fortement, à concentrer ses efforts pour créer de la valeur et viser un résultat d'exploitation supérieur à 3,5 % du chiffre d'affaires.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr


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Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99772--resultats-1er-semestre-2026-7-aout-2026.pdf

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