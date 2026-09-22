Lockheed remporte un contrat de l'armée américaine portant sur des missiles d'une valeur pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lockheed Martin LMT.N a annoncé lundi avoir remporté un contrat d'une valeur pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars auprès de l'armée américaine pour la production de la variante « Increment 2 » du missile de frappe de précision (PrSM.

* Le PrSM est l'arme de frappe de précision à longue portée de nouvelle génération de l'armée, conçue pour remplacer le système de missile tactique de l'armée (ATACMS).

* Lockheed Martin a indiqué que l’attribution de ce contrat faisait suite à un deuxième essai en vol réussi de la variante « Increment 2 » du missile, qui a démontré sa capacité à engager des cibles maritimes en mouvement.

* Ce contrat intervient alors que Lockheed accélère la production du Precision Strike Missile face à une demande croissante d’armes de frappe à longue portée.

* En mars, le géant de la défense a signé un accord de sept ans avec le ministère américain de la Guerre afin de porter la capacité de production annuelle à 550 missiles, dans le prolongement d’un contrat de 4,94 milliards de dollars attribué l’année dernière par l’armée de terre et à la suite de la première utilisation de cette arme au combat lors de l’opération « Epic Fury ».