Lockheed Martin veut implanter un centre de maintenance de missiles PAC-3 en Pologne

Le groupe américain prévoit de créer un centre dédié à l'entretien des missiles PAC-3 en Pologne. L'objectif : remettre plus rapidement ces intercepteurs à la disposition des alliés européens de l'OTAN et renforcer la filière industrielle locale.

Lockheed Martin a annoncé mardi, en coordination avec le gouvernement américain, son intention de créer en Pologne un centre de maintenance dédié aux missiles PAC-3. Le montant de l'investissement et le calendrier de mise en service n'ont pas été précisés.

Le site assurera la réparation, la remise à neuf et la recertification des intercepteurs, ainsi que leur soutien tout au long de leur cycle de vie. Il doit permettre d'accélérer leur remise à disposition des armées alliées et de renforcer la disponibilité des systèmes de défense aérienne et antimissile en Europe.

Le centre apportera "un soutien essentiel au maintien en condition opérationnelle" aux alliés européens, a déclaré dans un communiqué Tim Cahill, président de la division Missiles and Fire Control de Lockheed Martin.

Intégrée à l'écosystème industriel de défense polonais, l'installation devrait créer des emplois qualifiés et offrir de nouveaux débouchés aux fournisseurs locaux, selon le groupe. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède participeront également à la chaîne d'approvisionnement.

Pour Lockheed Martin, le projet renforce sa présence industrielle en Europe et ses capacités de soutien à un parc d'intercepteurs en expansion. Pour les pays utilisateurs, une maintenance de proximité pourrait raccourcir les délais de réapprovisionnement et améliorer la préparation opérationnelle.

Cette annonce survient alors que la demande mondiale de PAC-3 MSE continue de progresser, selon l'entreprise. Lockheed Martin rappelle avoir obtenu cette année un contrat américain de 58,62 milliards de dollars destiné à accélérer la production de ces intercepteurs. À Wall Street, après l'ouverture, le titre recule pourtant de 1,06 %, à 628,46 dollars.