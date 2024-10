Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: vente de 35 'Black Hawk' à la Grèce information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Sikorsky, une société de Lockheed Martin, annonce l'attribution d'un contrat de vente militaire à l'étranger pour fournir 35 hélicoptères UH-60M Black Hawk à la Grèce.



Outre la livraison des appareils, le contrat inclut la formation du personnel et un équipement de formation. Cette acquisition renforcera l'autodéfense de la Grèce et son interopérabilité avec les alliés de l'OTAN.



Avec l'acquisition de ces UH-60M, la Grèce devient le douzième pays européen à opérer cet hélicoptère, et en 2024, Sikorsky a reçu des contrats pour livrer un total de 84 UH-60M à plusieurs pays à travers le monde.





