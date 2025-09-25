Lockheed Martin valide deux lignes de production pour le missile Patriot en Pologne
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 16:11
Un audit, réalisé avec la participation du gouvernement américain, a confirmé le respect des standards de qualité et de sécurité.
Damian Gorzelany, directeur général de WZE, estime que cette étape rapprochera l'entreprise de son intégration dans la chaîne mondiale d'approvisionnement du PAC-3 et va constituer 'un jalon clé' du programme WISLA.
Robert Orzylowski, directeur de Lockheed Martin pour la Pologne et l'Europe centrale, souligne de son côté que cette coopération renforcera les liens industriels entre Varsovie et Washington.
Pour rappel, le PAC-3 MSE est un élément central de la défense antimissile polonaise, utilisant une technologie de destruction par impact direct ('Hit-to-Kill').
Valeurs associées
|487,020 USD
|NYSE
|+0,16%
