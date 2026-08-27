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Lockheed Martin teste un système de défense de Guam dopé à l'IA
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 09:41
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Le groupe de défense américain présente un prototype destiné à accélérer la prise de décision face aux menaces aériennes et balistiques.

Lockheed Martin annonce avoir testé un prototype de sa suite de gestion de combat pour le Guam Defense System (GDS), dans un environnement simulant les conditions opérationnelles de Guam. Le système agrège les données des différents dispositifs de défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD), notamment Aegis Guam et l'Integrated Battle Command System (IBCS), afin de fournir une image tactique unique.

L'intelligence artificielle analyse en continu des centaines de trajectoires et recommande la réponse jugée la plus adaptée à chaque menace. L'architecture ouverte permet également d'intégrer rapidement de nouveaux logiciels, plans opérationnels et capacités de partenaires du secteur de la défense.

Invité en juin à la phase 2 de l'évaluation de l'armée américaine, Lockheed Martin indique avoir développé et démontré ce prototype en moins de 2 mois. Une fois arrivé au laboratoire d'intégration des systèmes tactiques de Fort Bliss, le dispositif a été intégré en 24 heures et a satisfait tous les critères de démonstration.

Selon le groupe, cette solution vise notamment à accélérer les décisions des opérateurs, préserver les intercepteurs coûteux et optimiser les réponses de défense antimissile.

Le titre Lockheed Martin affiche une progression de l'ordre de 17% depuis le début de l'année. sarabande

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