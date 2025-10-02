 Aller au contenu principal
Lockheed Martin teste avec succès des missiles PrSM avec l'armée US
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 14:26






Lockheed Martin annonce qu'au cours du mois de septembre, l'armée états-unienne a mené avec succès une série de tirs réels du missile de précision PrSM (Precision Strike Missile) sur le site de White Sands, au Nouveau-Mexique.

Les tirs ont été réalisés depuis le système HIMARS et le lance-roquettes multiple M270A2, marquant la première utilisation de tous les lanceurs de l'inventaire de l'armée pour ce missile.

'Cette étape valide l'aptitude des soldats à tirer le PrSM depuis toutes les plateformes de l'armée et certifie la préparation opérationnelle', a déclaré en substance Carolyn Orzechowski, vice-présidente de la division Precision Fires Launchers and Missiles.

Conçu pour neutraliser des cibles à plus de 400 km, le PrSM repose sur une architecture ouverte et modulaire, permettant flexibilité, évolutivité et réduction des coûts, en ligne avec les priorités de modernisation de l'armée US.











