Lockheed Martin teste avec succès des missiles PrSM avec l'armée US
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 14:26
Lockheed Martin annonce qu'au cours du mois de septembre, l'armée états-unienne a mené avec succès une série de tirs réels du missile de précision PrSM (Precision Strike Missile) sur le site de White Sands, au Nouveau-Mexique.
Les tirs ont été réalisés depuis le système HIMARS et le lance-roquettes multiple M270A2, marquant la première utilisation de tous les lanceurs de l'inventaire de l'armée pour ce missile.
'Cette étape valide l'aptitude des soldats à tirer le PrSM depuis toutes les plateformes de l'armée et certifie la préparation opérationnelle', a déclaré en substance Carolyn Orzechowski, vice-présidente de la division Precision Fires Launchers and Missiles.
Conçu pour neutraliser des cibles à plus de 400 km, le PrSM repose sur une architecture ouverte et modulaire, permettant flexibilité, évolutivité et réduction des coûts, en ligne avec les priorités de modernisation de l'armée US.
Valeurs associées
|499,325 USD
|NYSE
|+0,09%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en progression jeudi, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, profitant notamment du dynamisme du secteur technologique. Dans les premiers échanges, le Dow Jones grappillait 0,05%, l'indice ... Lire la suite
-
La flottille pour Gaza Global Sumud, comprenant environ 45 bateaux avec à leur bord des personnalités politiques et des militants comme la Suédoise Greta Thunberg, a été interceptée en mer mercredi soir. Israël a annoncé que les passagers seraient expulsés vers ... Lire la suite
-
Les livraisons de Tesla TSLA.O au titre du troisième trimestre ont dépassé jeudi les attentes des analystes, dans un contexte de ruée des clients sur un crédit d'impôt à l'achat de véhicules électriques (VE) populaire aux États-Unis ayant compensé l'effondrement ... Lire la suite
-
Gaz : la Hongrie signe un contrat GNL inédit avec le français Engie et loue la diversification de ses approvisionnements
Budapest a conclu un accord avec l'énergéticien, le "plus durable" de son histoire en matière de gaz naturel liquéfié. Ce deal intervient au coeur des débats au sein de l'Union européenne sur la connexion persistante aux hydrocarbures russes, auxquels le gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer