Lockheed Martin: succès du test opérationnel du missile PrSM information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 12:57









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que l'armée américaine a mené avec succès son premier test opérationnel utilisateur du missile PrSM (Precision Strike Missile) au champ de tir de White Sands, au Nouveau-Mexique.



Deux missiles PrSM ont été lancés depuis un HIMARS, confirmant la préparation du système.



Carolyn Orzechowski, vice-présidente des lanceurs et missiles de précision chez Lockheed Martin, a déclaré : ' Le programme PrSM a constamment démontré sa capacité à offrir des performances précises et fiables. '



Ce test marque une étape majeure pour ce missile de nouvelle génération, conçu pour frapper des cibles à plus de 400 kilomètres, avec une architecture modulaire et une compatibilité avec les systèmes HIMARS et MLRS M270A2.





