Lockheed Martin: succès du test de drone à aile soufflée information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que sa société Sikorsky a validé avec succès les règles permettant de faire voler avec succès son système aérien sans pilote (UAS) à ' aile soufflée par rotor ' en modes hélicoptère et avion.



Alimenté par des batteries, le prototype à double hélice et rotor de 115 livres (52 kg) a démontré une stabilité opérationnelle et une manoeuvrabilité dans tous les régimes de vol, ainsi que le potentiel d'adapter la conception unique de décollage et d'atterrissage verticaux (VTOL) à des tailles plus grandes nécessitant une propulsion hybride électrique.



' La combinaison des caractéristiques de vol d'un hélicoptère et d'un avion sur une aile volante reflète la volonté de Sikorsky d'innover avec des aéronefs UAS VTOL de nouvelle génération qui peuvent voler plus vite et plus loin que les hélicoptères traditionnels ', a déclaré Rich Benton, vice-président et directeur général de Sikorsky.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 473,69 USD NYSE +2,67%