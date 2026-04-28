Lockheed Martin : Sikorsky décroche un contrat de 15,5 millions de dollars avec l'US Marine Corps

Le groupe de Lockheed Martin s'associe à Robinson Unmanned pour déployer une solution de ravitaillement aérien sans pilote destinée aux environnements contestés.

Sikorsky, filiale de Lockheed Martin et fabricant d'hélicoptères, annonce l'attribution par l'US Marine Corps d'un contrat de 15,5 millions de dollars dans le cadre du programme MARV-EL (Medium Aerial Resupply Vehicle - Expeditionary Logistics) Increment 2 qui vise à combler le vide capacitaire entre drones tactiques légers et avions de transport stratégiques, avec une plateforme logistique intermédiaire capable d'opérer depuis des bases avancées ou des zones sommaires.

La solution retenue repose sur le R66 TURBINETRUCK, un hélicoptère cargo autonome combinant le système d'autonomie MATRIX et la cellule du R66 de Robinson. L'appareil pourra transporter entre 1.300 et 2.500 livres sur un rayon de 100 milles nautiques (185 km).

Le système permettra d'acheminer munitions et équipements critiques sans exposer les personnels, y compris en conditions hostiles. L'opérateur pourra planifier les missions via une tablette numérique, le système générant ensuite automatiquement le plan de vol.

Rich Benton, directeur général de Sikorsky, souligne que "le R66 TURBINETRUCK est une solution simple, économique et reconfigurable, idéale pour les environnements à haut risque".

Le titre Lockheed Martin a terminé la séance à l'équilibre hier à New York et affiche une progression de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.