Lockheed Martin signe une année 2025 record pour le programme F-35 avec 191 livraisons

Le constructeur a franchi une étape historique en 2025, confirmant la montée en puissance industrielle et l'efficacité opérationnelle de son avion de combat phare sur la scène internationale.



L'entreprise a livré un nombre record de 191 appareils F-35 Lightning II au cours de l'année 2025, surpassant largement son précédent sommet de 142 unités.



Cette cadence de production, désormais cinq fois supérieure à celle de n'importe quel autre avion de chasse allié, s'accompagne d'avancées technologiques majeures telles que la finalisation de la mise à jour logicielle TR-3 (Technology Refresh 3). Sur le plan commercial, la signature des lots de production 18 et 19 pour un montant de 24 milliards de dollars garantit la livraison de 296 avions supplémentaires.



Le programme, qui a dépassé le million d'heures de vol, bénéficie d'une demande mondiale accrue, illustrée par les commandes additionnelles de l'Italie et du Danemark.



Chauncey McIntosh, vice-président et directeur général du programme, a salué une année d'excellence durant laquelle le F-35 a prouvé sa valeur en conditions réelles de combat, affirmant être "immensément fier de l'entreprise F-35 pour avoir respecté ses engagements de production et développé ses partenariats mondiaux". Avec une flotte globale de près de 1300 appareils, Lockheed Martin consolide sa position de leader sur le marché de la défense.



Le titre a lâché 4,8% hier à Wall Street mais affiche déjà une progression de 5,2% en échanges post clôture.