Lockheed Martin revoit à la hausse ses prévisions pour 2025 en raison de la forte demande en matière de défense
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti et Mike Stone

L'entreprise de défense américaine Lockheed Martin a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2025, grâce à une demande soutenue pour ses avions de chasse et ses munitions dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques.

Les fabricants d'armes profitent de l'augmentation de la demande d'armes en raison des conflits qui couvent au Moyen-Orient et de la guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine.

Lockheed, qui fabrique les chasseurs furtifs F-35, a déclaré que les ventes de son segment aéronautique avaient bondi de 11,9 % pour atteindre 7,26 milliards de dollars au troisième trimestre.

Le programme a obtenu un contrat très attendu de 12,5 milliards de dollars auprès du Pentagone le mois dernier, pour un total de 296 avions F-35.

Lockheed a également conclu d'importants accords récemment, notamment un contrat d'environ 11 milliards de dollars avec la marine pour la construction de 99 hélicoptères CH-53K King Stallion, et un contrat de près de 10 milliards de dollars pour des missiles Patriot .

Ces engagements soulignent le besoin croissant du gouvernement américain et de ses alliés de reconstituer leurs stocks et d'acquérir de nouvelles armes.

Lockheed, le plus grand entrepreneur de défense au monde, est également en lice pour obtenir une part du bouclier antimissile Golden Dome de l'administration Trump, d'une valeur de 175 milliards de dollars, pour lequel le Pentagone a commencé à distribuer des contrats le mois dernier.

Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a augmenté de 8,8 % pour atteindre 18,61 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 17,1 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice par action s'est élevé à 6,95 dollars.

Elle s'attend désormais à un bénéfice de 22,15 à 22,35 dollars par action pour 2025, contre une estimation précédente de 21,70 à 22,00 dollars.

L'entreprise a également relevé la limite inférieure de ses prévisions de ventes à 74,25 milliards de dollars, contre 73,75 milliards de dollars, tout en maintenant la limite supérieure à 74,75 milliards de dollars.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
505,750 USD NYSE +2,14%
