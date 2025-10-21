Lockheed Martin revoit à la hausse ses prévisions pour 2025 en raison de la forte demande en matière de défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (actualisation des actions) par Utkarsh Shetti et Mike Stone

L'entreprise américaine de défense Lockheed Martin a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2025, grâce à une demande soutenue pour ses avions de chasse et ses munitions dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques. Les actions de l'entreprise ont d'abord augmenté de 3,5 %, avant de redevenir pratiquement inchangées dans les échanges pré-marché à New York.

Les fabricants d'armes profitent de l'augmentation de la demande d'armes due aux conflits qui couvent au Moyen-Orient et à la guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine.

Lockheed, qui fabrique les chasseurs furtifs F-35, a déclaré que les ventes de son segment aéronautique avaient bondi de 11,9 % pour atteindre 7,26 milliards de dollars au troisième trimestre. Le mois dernier, le Pentagone a accordé au programme un contrat très attendu de 12,5 milliards de dollars , pour un total de 296 avions F-35. Lockheed a également conclu d'importants accords récemment, notamment un contrat d'environ 11 milliards de dollars avec la marine pour la construction de jusqu'à 99 hélicoptères CH-53K King Stallion, et un contrat de près de 10 milliards de dollars pour des missiles Patriot .

Ces engagements soulignent le besoin croissant du gouvernement américain et de ses alliés de reconstituer leurs stocks et d'acquérir de nouvelles armes.

En revanche, au cours du deuxième trimestre Lockheed a dû faire face à une charge de 1,6 milliard de dollars, principalement due aux difficultés de son unité aéronautique et aux programmes internationaux d'hélicoptères de son segment Sikorsky, ce qui a pesé sur les actions. Lockheed, le plus grand entrepreneur de défense au monde, est également en lice pour obtenir une part du bouclier antimissile Golden Dome de l'administration Trump, d'une valeur de 175 milliards de dollars, pour lequel le Pentagone a commencé le mois dernier à rechercher des entrepreneurs .

Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a augmenté de 8,8 % pour atteindre 18,61 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 17,1 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice par action s'est élevé à 6,95 dollars.

Elle s'attend désormais à un bénéfice de 22,15 à 22,35 dollars par action pour 2025, contre une estimation précédente de 21,70 à 22,00 dollars.

L'entreprise a également relevé la limite inférieure de ses prévisions de ventes à 74,25 milliards de dollars, contre 73,75 milliards de dollars, tout en maintenant la limite supérieure à 74,75 milliards de dollars.