Lockheed Martin revoit à la hausse ses perspectives pour 2026 en raison de l'augmentation des ventes de jets et de systèmes d'armement

par Mike Stone et Aishwarya Jain

Lockheed Martin LMT.N a prévu jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour 2026 supérieurs aux attentes de Wall Street, citant la demande continue pour ses avions de chasse et ses systèmes d'armement.

Les actions de la société ont augmenté de 5,5 % dans les échanges de pré-marché à New York.

Les conflits au Moyen-Orient et la guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine ont entraîné une hausse de la demande d'armes, ce qui a stimulé les ventes des entreprises de défense telles que Lockheed. Les tensions géopolitiques ont également été exacerbées par la capture du président vénézuélien par les forces américaines.

Les avions de combat F-35 et F-22, les drones furtifs RQ-170 et les hélicoptères Sikorsky Black Hawk de Lockheed ont été utilisés lors de l'opération, a déclaré le directeur général Jim Taiclet dans le communiqué. Au début du mois, Lockheed a conclu un accord de sept ans avec le ministère de la défense pour augmenter la production d'intercepteurs de missiles Patriot PAC-3 à 2 000 unités par an, contre 600 auparavant. Le président Donald Trump a ordonné au ministère de se rebaptiser "ministère de la Guerre", un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès.

Séparément, Lockheed a également déclaré jeudi qu'il avait conclu un accord avec le ministère pour plus que quadrupler la production de ses intercepteurs de missiles Terminal High Altitude Area Defense, ou THAAD, à 400 par an, contre 96 auparavant.

Au cours du quatrième trimestre, l'activité missiles de l'entreprise, qui fabrique le système Patriot, a enregistré la plus forte croissance des ventes, en hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes trimestrielles de son segment aéronautique, qui est le premier segment en termes de revenus et qui fabrique les avions à réaction F-35, ont augmenté de 6,4 %. En janvier, Lockheed a déclaré avoir livré un nombre record de 191 avions de combat F-35 en 2025, contre 110 en 2024.

Le F-35 est le plus grand programme d'acquisition du Pentagone, avec des coûts à vie estimés à plus de 2 000 milliards de dollars pour l'achat, l'exploitation et la maintenance de l'avion. En janvier, M. Trump a signé un ordre pour les entreprises de défense qui lie les dividendes, les rachats d'actions et les rémunérations des dirigeants aux calendriers de livraison des armes, introduisant ainsi une incertitude sur les rendements du capital. Ses pairs RTX RTX.N et Northrop Grumman NOC.N ont réaffirmé leur engagement à verser des dividendes, bien que Northrop ait déclaré qu'elle interromprait ses rachats d'actions au-delà de janvier.

En 2025, Lockheed a versé 3,13 milliards de dollars de dividendes, contre 3,06 milliards de dollars l'année précédente.

Lockheed prévoit un chiffre d'affaires de 77,5 à 80 milliards de dollars pour 2026, supérieur aux estimations des analystes (77,83 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action compris entre 29,35 et 30,25 dollars, contre 29,28 dollars attendus.

La société basée dans le Maryland a déclaré un revenu trimestriel de 20,32 milliards de dollars, en hausse par rapport à 18,62 milliards de dollars.