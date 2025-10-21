 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 242,97
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lockheed Martin remonte ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 14:05

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Lockheed Martin indique remonter sa fourchette-cible de BPA à environ 22,15 à 22,35 dollars, au lieu de 21,70 à 22 USD en estimations précédentes.

De même, il rehausse ses prévisions de profit opérationnel à environ 6,675 à 6,725 milliards de dollars (et non plus 6,6-6,7 MdsUSD), et resserre sa fourchette-cible de revenus à 74,25-74,75 MdsUSD (au lieu de 73,75-74,75 MdsUSD).

Au titre du troisième trimestre 2025, le groupe d'aéronautique et de défense dévoile un BPA de 6,95 USD, à comparer à 6,80 USD un an auparavant, et dépassant ainsi sensiblement l'estimation moyenne des analystes.

Toujours en comparaison annuelle, son profit opérationnel s'est accru de 8,5% à 2,03 MdsUSD, pour des revenus en croissance de 8,8% à 18,6 MdsUSD, croissance tirée par trois de ses quatre divisions (sauf rotary et mission systems).

'Notre carnet de commandes record de 179 MdsUSD, soit plus de deux ans et demi de ventes, souligne la confiance de nos clients et sous-tend nos perspectives de croissance à long terme', estime son président du conseil et CEO Jim Taiclet.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
494,510 USD NYSE -2,22%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank