Lockheed Martin remonte ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 14:05
De même, il rehausse ses prévisions de profit opérationnel à environ 6,675 à 6,725 milliards de dollars (et non plus 6,6-6,7 MdsUSD), et resserre sa fourchette-cible de revenus à 74,25-74,75 MdsUSD (au lieu de 73,75-74,75 MdsUSD).
Au titre du troisième trimestre 2025, le groupe d'aéronautique et de défense dévoile un BPA de 6,95 USD, à comparer à 6,80 USD un an auparavant, et dépassant ainsi sensiblement l'estimation moyenne des analystes.
Toujours en comparaison annuelle, son profit opérationnel s'est accru de 8,5% à 2,03 MdsUSD, pour des revenus en croissance de 8,8% à 18,6 MdsUSD, croissance tirée par trois de ses quatre divisions (sauf rotary et mission systems).
'Notre carnet de commandes record de 179 MdsUSD, soit plus de deux ans et demi de ventes, souligne la confiance de nos clients et sous-tend nos perspectives de croissance à long terme', estime son président du conseil et CEO Jim Taiclet.
Valeurs associées
|494,510 USD
|NYSE
|-2,22%
A lire aussi
-
Par Kerstin Hottner, Head of Commodities chez Vontobel Le cuivre, pilier de l'électrification et de la transition verte Le cuivre s'impose comme l'un des métaux industriels les plus critiques, grâce à sa conductivité électrique inégalée. Longtemps tiré par le boom ... Lire la suite
-
Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ... Lire la suite
-
La Commission européenne a proposé mardi d'assouplir sa loi phare contre la déforestation, notamment en réduisant drastiquement les obligations pesant sur les plus petites entreprises, afin de faciliter sa mise en œuvre qui a connu de multiples couacs. Ce texte ... Lire la suite
-
Trois mois à peine après avoir changé de patron, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk, qui a récemment licencié 9.000 de ses employés, a annoncé mardi renouveler plus de la moitié de son conseil d'administration, dont son président. Ce renouvellement, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer