Lockheed Martin reçoit de General Motors le premier lot de pièces destinées aux missiles intercepteurs Patriot

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par Mike Stone

Lockheed Martin LMT.N a annoncé jeudi avoir reçu sa première livraison de composants essentiels de la part de General Motors pour les intercepteurs Patriot, moins d’un mois après la signature d’un accord de fabrication entre les deux entreprises, alors que le Pentagone fait pression pour accélérer la production d’armes.

Le système de défense antimissile Patriot reste l’une des armes les plus prisées au monde dans le cadre de la guerre que mènent les États-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi que de la guerre prolongée que mène la Russie contre l’Ukraine.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 , Kyiv attribue aux batteries Patriot le mérite d’avoir contribué à défendre les villes contre les attaques de missiles balistiques russes, tandis que le président ukrainien Volodimir Zelensky a lancé à plusieurs reprises des appels pour obtenir davantage de lanceurs et d’intercepteurs alors que Moscou intensifie ses frappes aériennes.

GM Defense GM.N a livré le premier lot de composants de châssis pour les intercepteurs Patriot, appelés PAC-3 MSE, le 28 août, soit seulement 22 jours après la signature du contrat le 6 août, a indiqué Lockheed, pour des pièces dont la production prend habituellement des mois, voire des années.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une collaboration plus large annoncée en juin par les deux entreprises , lorsqu’elles avaient déclaré s’associer pour renforcer la base industrielle de défense américaine face à la demande croissante de munitions, en tirant parti des usines de fabrication et des laboratoires de GM Defense afin d’accroître la capacité de production et la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

« Ce délai d’exécution exceptionnel de 22 jours souligne l’attention sans relâche que porte Lockheed Martin à la mise en œuvre — pour approvisionner nos troupes plus rapidement, avec une capacité accrue », a déclaré Tim Cahill, président de Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Stephen duMont, président-directeur général de GM Defense, a déclaré que l'expertise de l'automobiliste en matière de fabrication de précision soutiendrait « la production des capacités de défense essentielles de ce pays ».

Lockheed investit entre 8 et 9 milliards de dollars pour augmenter sa production de munitions, notamment le PAC-3 MSE, le système de défense terminale à haute altitude (THAAD) et le missile de frappe de précision (PrSM), ce qui se traduira par la construction de nouveaux bâtiments et la création d’emplois sur plus de 20 sites aux États-Unis. L’entreprise a indiqué que ses surfaces de production et de stockage augmenteraient de près de 50 % à la suite des extensions prévues.