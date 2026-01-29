Lockheed Martin prévoit un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse pour 2026, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes

Lockheed Martin LMT.N a prévu pour 2026 un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations de Wall Street jeudi, anticipant une demande continue pour ses avions de chasse et ses armes dans un contexte d'incertitude géopolitique croissante.

Les conflits au Moyen-Orient et la guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine ont entraîné une hausse de la demande d'armes, ce qui a stimulé les ventes des entreprises de défense telles que Lockheed.

Les tensions géopolitiques ont également été aggravées par la capture du président vénézuélien par les forces américaines.

Les avions de combat F-35 et F-22, les drones furtifs RQ-170 et les hélicoptères Sikorsky Black Hawk de Lockheed ont été utilisés dans l'opération, a déclaré le directeur général Jim Taiclet dans le communiqué.

Au début du mois, Lockheed a conclu un accord de sept ans avec le ministère de la guerre pour augmenter la production d'intercepteurs de missiles Patriot PAC-3 à 2 000 unités par an, contre 600 auparavant.

Au cours du quatrième trimestre, l'activité missiles de l'entreprise, qui fabrique le système Patriot, a enregistré la plus forte croissance des ventes, en hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes trimestrielles de son segment aéronautique, qui est le premier segment en termes de revenus et qui fabrique les avions à réaction F-35, ont augmenté de 6,4 %.

En janvier, Lockheed a déclaré avoir livré un nombre record de 191 avions de combat F-35 en 2025, contre 110 en 2024.

Le F-35 est le plus grand programme d'acquisition du Pentagone, avec des coûts à vie estimés à plus de 2 000 milliards de dollars pour l'achat, l'exploitation et la maintenance de l'avion.

En janvier, le président Donald Trump a signé un ordre pour les entreprises de défense liant les dividendes, les rachats d'actions et les rémunérations des dirigeants aux calendriers de livraison des armes, introduisant ainsi une incertitude sur les rendements du capital.

Ses pairs RTX RTX.N et Northrop Grumman

NOC.N ont réaffirmé leur engagement à verser des dividendes, bien que Northrop ait déclaré qu'elle interromprait ses rachats d'actions au-delà de janvier.

En 2025, Lockheed a versé 3,13 milliards de dollars de dividendes, contre 3,06 milliards de dollars l'année précédente.

Lockheed prévoit un chiffre d'affaires de 77,5 à 80 milliards de dollars pour 2026, supérieur aux estimations des analystes (77,83 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action compris entre 29,35 et 30,25 dollars, contre 29,28 dollars attendus.

La société basée dans le Maryland a déclaré un revenu trimestriel de 20,32 milliards de dollars, en hausse par rapport à 18,62 milliards de dollars.