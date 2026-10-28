Lockheed Martin parvient à rediriger une roquette en vol lors d'un essai pour l'armée US

Le groupe de défense a démontré sa capacité à modifier la trajectoire d'une roquette GMLRS en plein vol, lui permettant de détruire une cible mobile lors d'un essai réalisé avec l'armée américaine.

Lockheed Martin rapporte avoir réussi à rediriger une roquette GMLRS après son lancement depuis un système HIMARS, lors d'un test effectué sur le site de White Sands, au Nouveau-Mexique.

L'essai a reposé sur l'utilisation de la liaison de données Strigo et du système de guidage RIG-360, intégrés grâce à un financement interne du groupe. Cette technologie permet d'actualiser la cible d'une roquette en vol sans modifier fondamentalement le missile.

Cette capacité vise à offrir aux forces armées davantage de flexibilité face à l'évolution des conditions sur le champ de bataille. Le dispositif de liaison de données pourrait également être appliqué à d'autres munitions de précision, notamment les roquettes Extended Range GMLRS et les missiles Precision Strike Missile (PrSM).

Hier, le titre a conclu la séance sur un repli de 1,9% à Wall Street et affiche une progression de l'ordre de 29% depuis le début de l'année.