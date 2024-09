Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: partenariat avec Tata ASL autour du C-130J information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et Tata Advanced Systems Limited ont annoncé un partenariat pour étendre leur collaboration autour de l'avion C-130J Super Hercules.



Cet accord prévoit la création d'une installation de maintenance en Inde pour soutenir la flotte de la Force aérienne indienne (IAF) et des opportunités de fabrication pour le programme d'avions de transport moyen (MTA) de l'IAF, sous réserve d'approbations gouvernementales.



Lockheed Martin continuera de produire des C-130J aux États-Unis et pourrait établir des capacités supplémentaires en Inde si le contrat MTA lui est attribué.



Cette alliance renforce également les relations stratégiques entre l'Inde et les États-Unis, souligne Lockheed Martin.





