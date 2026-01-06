Lockheed Martin monte en flèche après l'accord conclu avec le ministère de la défense en vue d'accroître la capacité du PAC-3

** Les actions de Lockheed Martin LMT.N ont augmenté de 5% à 536,97 $ tôt mardi après que la société ait déclaré qu'elle augmenterait la production annuelle d'intercepteurs d'amélioration du segment de missile PAC-3 dans le cadre d'un accord de 7 ans avec le Département de la guerre des États-Unis

** LMT est en passe de réaliser sa plus forte hausse en un jour depuis le 23 juillet 2024

** La société basée à Bethesda, dans le Maryland, a déclaré mardi qu'elle augmenterait le nombre de MSE PAC-3 d'environ 600 à 2 000 par an

** La société a déclaré qu'elle était bien placée pour remplir cet accord pour ses missiles PAC-3, qui aident à se défendre contre les menaces entrantes telles que les missiles balistiques et de croisière et les avions, ayant récemment augmenté la production de plus de 60 % au cours des deux dernières années

** LMT ajoute un gain de près de 3 % le lundi, alors que les valeurs de défense ont bondi après l'intervention militaire américaine au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro

** Le mardi, les pairs de LMT tels que General Dynamics GD.N en hausse de 1%, Northrop Grumman NOC.N en hausse de 0,6%, L3Harris LHX.N en hausse de 1% et RTX RTX.N stable

** Avec un mouvement sur la session, LMT en hausse de ~11% pour commencer 2026 après une baisse de 0,5% en 2025

** Le département américain de la guerre est un nom que l'administration du président Donald Trump a officieusement donné au département de la défense; un changement formel du nom du département nécessite une loi du Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))