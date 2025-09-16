Lockheed Martin modernise les simulateurs F-16 de l'armée de l'air sud-coréenne
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 16:22
Le contrat prévoit l'intégration de nouveaux équipements et six années de support logistique. Ces simulateurs offriront un environnement réaliste et synchronisé avec les évolutions technologiques de l'avion, garantissant sécurité et préparation opérationnelle des pilotes.
Selon Todd Morar, vice-président Air and Commercial Solutions, 'la précision et le réalisme de l'entraînement au sol sont essentiels pour la sécurité et l'efficacité des missions'.
Utilisés depuis 2001 par 16 pays alliés, les simulateurs F-16 de Lockheed Martin reproduisent capteurs, systèmes et armements, et peuvent être interconnectés pour des scénarios d'entraînement avancés. Le standard F-16V inclut radar AESA, cockpit modernisé et armement évolué, rapprochant ces appareils des nouveaux F-16 Block 70.
Valeurs associées
|475,450 USD
|NYSE
|+0,48%
