Lockheed Martin : livraison du premier Super Hercules en Nouvelle-Zélande

(AOF) - Lockheed Martin a livré le premier des cinq avions de transport tactique C-130J Super Hercules au ministère de la Défense et aux forces de défense néo-zélandaises lors d'une cérémonie organisée dans les installations de Lockheed Martin à Marietta, en Géorgie, le 8 août. Les équipages du 40e escadron situé sur la base RNZAF (Royal New Zealand Air Force) d'Auckland, à Whenuapai, utiliseront les nouveaux C-130J, qui représentent l'une des configurations les plus avancées du Super Hercules jamais produites.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.