Lockheed Martin lance une plateforme d'intégration d'IA unifiée
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 13:01






Lockheed Martin annonce le lancement de STAR.OS, une solution d'intelligence artificielle permettant à différents systèmes d'IA de fonctionner ensemble de manière fluide et coordonnée. Cette innovation offre un cadre commun destiné à faciliter l'intégration de technologies multiples, soutenant ainsi les missions de sécurité nationale et les partenariats avec le secteur privé.

La plateforme regroupe trois composants : STAR.SDK, un kit de développement pour créer et déployer des services d'IA ; STAR.IO, un système d'interopérabilité entre IA ; et STAR.UI, une interface offrant une visualisation en temps réel des performances.

Mike Baylor, vice-président et directeur de l'IA chez Lockheed Martin, souligne que STAR.OS 'marque une avancée majeure dans la capacité à faire collaborer différents systèmes d'IA'.

Déjà testée avec succès auprès du Département de la Défense américain, la solution est désormais disponible pour les clients publics et privés.











Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
469,005 USD NYSE -0,92%
