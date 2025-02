Lockheed Martin: la Bulgarie réceptionne un F-16 Block 70 information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la Bulgarie a reçu son premier F-16 Block 70, marquant une étape clé dans la modernisation de son armée de l'air.



La livraison a été célébrée lors d'une cérémonie à Greenville, en Caroline du Sud, en présence du ministre bulgare de la Défense, Atanas Zapryanov.



La Bulgarie a commandé 16 appareils au total.



Lockheed Martin produit ces avions à Greenville et dispose d'un carnet de commandes de 117 F-16 Block 70/72, dont 23 déjà livrés à des clients internationaux.





